Barack Obama : morceaux choisis de son entretien exclusif pour France Télévisions

"Le politique ne concerne pas seulement la politique. Ce n’est pas seulement une question de matériel, pas seulement une question de PIB. C’est une question d’histoires souvent concurrentes pour dire qui nous sommes, ce que signifient nos vies, notre identité", a confié Barack Obama en exclusivité à Francois Busnel dans une interview diffusée mardi 17 novembre sur France 2.

L’ancien président des Etats-Unis s’est également exprimé au sujet de Donald Trump. Il ne s’attendait pas "à ce que Donald Trump lui-même enthousiasme autant de gens". Reconnaissant qu’il ne "regarde pas la télévision" et n’est pas "sur les réseaux sociaux", Barack Obama se dit surpris que les "théories conspirationnistes" et "idées folles" aient été prises au sérieux.

Prix Nobel de la Paix

Au sujet de la question raciale, l’enjeu est pour lui de "savoir comment surmonter notre fossé racial". "Le problème c’est que l’esclavage, la ségrégation, les lois Jim Crow, ce ne sont pas des choses que l’on peut simplement prétendre n’avoir jamais existes parce qu’elles continuent a avoir une énorme influence aujourd’hui", ajoute-t-il. Prix Nobel de la Paix en 2009, Barack Obama évoque "l’effort pour pousser le pays dans une direction plus juste, plus égale", en mentionnant notamment les soins de santé et la lutte contre la pauvreté.

Le JT

Les autres sujets du JT