Barack Obama invité exceptionnel de France 2, mardi 17 novembre

Quel regard porte-t-il sur le monde et la politique américaine ? L'ancien président américain Barack Obama évoquera notamment ce sujet lors de l'interview exceptionnelle accordée à France 2, alors que sort en France le premier tome de ses mémoires, Une terre promise (Editions Fayard).

Ce grand entretien, mené par François Busnel et enregistré à Washington dimanche 15 novembre, sera diffusé sur France 2, mardi 17 novembre, à partir de 20h35, à la suite du journal de 20 heures. Il sera rediffusé sur franceinfo canal 27, mercredi 18 novembre à midi, 14h30 et 21h30. Le replay sera également disponible dès mardi soir sur franceinfo.fr et france.tv.

Dans cette interview exclusive d'une trentaine de minutes, François Busnel interrogera l'ancien président, extraits du livre à l'appui, sur son parcours et les moments déterminants qui ont jalonné son premier mandat.

Un large dispositif éditorial sera par ailleurs déployé sur les antennes et réseaux sociaux de France Télévisions : un reportage d'Agnès Vahramian sur le livre très attendu du 44e président des Etats-Unis sera proposé dans l'édition du "20 heures", mardi. Le même jour, Anne-Elisabeth Lemoine recevra en direct sur France 5 dans l'émission "C à vous" (à partir de 19 heures) François Busnel et Sophie de Closets, présidente-directrice générale de la maison d'édition Fayard.

Les bonnes feuilles de l'ouvrage Une terre promise sont publiées dans Le Journal du dimanche daté du 15 novembre.