Barack Obama en discussion avec Netflix pour produire des émissions

Des dirigeants d'Apple et d'Amazon auraient aussi fait part de leur intérêt pour trouver un accord avec Barack Obama afin que ce dernier leur fournisse du contenu, selon "The New York Times".

Le président américain Barcak Obama lors d'une cérémonie à Washington (Etats-Unis), le 12 août 2018. (JIM BOURG / REUTERS)