Barack Obama : comment Fayard a décroché le contrat d'édition de ses mémoires

Les mémoires de Barack Obama "est un livre qu’on attendait depuis des années et sur lequel on travaille depuis des mois en secret. C’est un auteur et un livre exceptionnels", réagit sur franceinfo, mercredi 18 novembre, Sophie de Closets, directrice des éditions Fayard.

Elle raconte comment sa maison d'édition a remporté le contrat avec l'ancien président américain : "La chance inouïe que j’ai eu est que je dirige Fayard qui appartient à Hachette et qui est un groupe international dont l’antenne américaine est très puissante. Le patron d’Hachette a accepté de m’emmener au rendez-vous avec Barack Obama et je lui ai dit notamment que c’était l’écrivain qui m’avait séduite avant l’homme d’Etat. Finalement, le groupe Hachette n’a pas décroché les droits mondiaux, mais celui qui a gagné n’avait pas de filiale en France et on a pu faire très vite une offre qui a été acceptée".

"Retrouver des émotions"

Avec ce livre, Une Terre promise, "on a envie de retrouver l’émotion qu’on a eu quand il est arrivé au pouvoir en 2008. On a envie de retrouver ce moment où la démocratie pouvait mettre au pouvoir un profil atypique comme Barack Obama", conclut Sophie de Closets.

Le JT

Les autres sujets du JT