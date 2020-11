Barack Obama : ce qui a frappé François Busnel, c'est son "humilité"

"Une rencontre avec Barack Obama, c'est un moment totalement exceptionnel. Quel que soit son bilan, il restera comme l'une des icônes de ce début de XXIe siècle. Je crois que c'est un écrivain. Il a apporté à la politique une sensibilité nouvelle", estime mardi 17 novembre sur franceinfo le journaliste de France 5 François Busnel, dont l'interview de l'ancien président américain a été diffusée mardi soir sur France 2.

"Pouvoir charismatique intact"

"Ce qui reste frappant, c'est l'extrême humilité. Barack Obama ne vous prend jamais de haut. C'est naturellement une bête de scène avec un formidable pouvoir charismatique intact et d'énormes convictions chevillées au corps qui lui viennent de ses lectures", ajoute-t-il.



"Barack Obama fait partie de ces très rares hommes d'État qui, lorsqu'il prenne la plume, cherche moins à sculpter une espèce de marbre, mais plutôt à essayer de comprendre le décalage entre la fonction présidentielle et l'homme qui l'occupe et c'est passionnant", conclut François Busnel.

