Barack et Michelle Obama dévoilent leurs portraits engagés pour la National Portrait Gallery

Pour la première fois, les portraits du couple présidentiel américain ont été réalisés par des artistes noirs.

Michelle et Barack Obama ont dévoilé, lundi 12 février, leurs portraits officiels pour National Portrait Gallery. Le célèbre musée de Washington (Etats-Unis) est spécialisé dans les toiles représentant de grandes figures de l'histoire américaine. Pour la première fois, les portraits du couple présidentiel ont été réalisés par des artistes noirs. Comme le veut la tradition, les deux œuvres ont été dévoilées un an après le départ du président américain et de son épouse de la Maison Blanche.

Contrairement à ses prédecesseurs, qui avaient presque tous opté pour un style relativement austère, Barack Obama a choisi la modernité. Le peintre Kehinde Wiley a ainsi utilisé la technique qui l'a rendu célèbre, consistant à montrer son sujet sur un fond fait de motifs répétitifs. L'ancien président américain apparaît l'air confiant, dans une tenue décontractée. Il est assis sur une chaise en bois devant une végétation tropicale dense, qui rappelle sa terre natale d'Hawaï. Son portrait sera accroché aux côtés de ceux de ses prédécesseurs à la National Portrait Gallery.

Le portrait de Barack Obama pour la National Portrait Gallery, réalisé par Kehinde Wiley. (NPG / NOTIMEX / AFP)

Michelle Obama a, elle, été représentée par Amy Sherald. L'ex-Première dame est peinte fixant le spectateur, dans une œuvre où les teintes de gris dominent, comme dans les autres portraits de l'artiste. Selon Barack Obama, Amy Sherald a su "capturer de manière si spectaculaire la grâce, la beauté, l'intelligence, le charme et la sensualité de la femme [qu'il] aime". Les portraits officiels de Michelle et Barack Obama, qui doivent être installés à la Maison Blanche, n'ont pas encore été commandés.