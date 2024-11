Infographies Présidentielle américaine 2024 : quatre graphiques pour comprendre l'importance du vote anticipé dans cette élection

Aux Etats-Unis, les électeurs peuvent, dans la plupart des Etats, voter avant la date du scrutin. Ces votes anticipés sont particulièrement scrutés à la veille d'une élection qui s'annonce très serrée entre la vice-présidente démocrate sortante, Kamala Harris, et l'ancien président républicain, Donald Trump.

Ils n'ont pas attendu le dernier jour du scrutin, mardi 5 novembre, pour voter. Au moins 78,2 millions d'électeurs américains se sont déjà prononcés en faveur de l'un des candidats à l'élection présidentielle 2024, d'après les dernières données compilées par un laboratoire de recherche américain de l'université de Floride. Ce décompte encore provisoire (lundi 4 novembre à 18 heures) doit encore être actualisé avec l'ajout des votes anticipés effectués le week-end des 2 et 3 novembre. Ces votes anticipés sont particulièrement scrutés à la veille d'une élection qui s'annonce comme l'une des plus indécises de l'histoire des Etats-Unis.

Les chiffres témoignent notamment d'une forte mobilisation des électeurs républicains. Plus longs à être comptabilisés, ces votes pourraient en outre retarder l'annonce du vainqueur, en cas de résultats très serrés entre la vice-présidente démocrate sortante, Kamala Harris, et l'ancien président républicain, Donald Trump. Alors que débute cet "Election Day", franceinfo vous propose quatre graphiques pour mieux cerner l'enjeu crucial de ces votes anticipés.

La deuxième élection présidentielle comptant le plus de votes anticipés après 2020

La pratique du vote anticipé est en constante augmentation aux Etats-Unis depuis le début des années 2000. Ce phénomène est visible grâce aux données compilées par Michael P. McDonald, professeur de sciences politiques de l'université de Floride. Depuis 2008, ce chercheur recense à chaque élection les chiffres communiqués par les différents Etats américains. L'élection présidentielle de 2024, avec 78,2 millions de votes anticipés recensés au 4 novembre, se place en deuxième position derrière 2020.

Il y a quatre ans, les votes anticipés avaient atteint un niveau record, en raison de la pandémie de Covid-19. Les électeurs de 50 des 51 Etats américains avaient pu se prononcer avant le jour de l'élection. Quatre ans plus tard, la plupart des Etats qui avaient adopté cette pratique ont décidé de la conserver. Ils ne sont donc désormais plus que trois (New Hampshire, Alabama et Mississipi) à ne pas autoriser ce vote par anticipation pour l'ensemble de leurs électeurs (voir notre carte en bas de page), contre onze en 2016, d'après une étude réalisée par le Center for Election Innovation & Research, un organisme à but non lucratif spécialisé dans l'organisation et l'étude des scrutins électoraux.

Le vote anticipé progresse chez les électeurs républicains

Dans un scrutin à l'issue très incertaine, la sécurisation d'un maximum de voix le plus tôt possible grâce au vote anticipé est un enjeu fort pour Donald Trump comme pour Kamala Harris. Cette élection présidentielle marque une progression du vote anticipé chez les électeurs républicains. En 2020, 44,8% des votes anticipés avaient été déposés par des électeurs affiliés au parti démocrate, contre 30,5% pour les républicains. Quatre ans plus tard, la répartition est beaucoup plus équilibrée, avec 37,9% de bulletins déposés par des démocrates et 36% par des républicains.

Ces chiffres doivent cependant être nuancés : l'affiliation des électeurs à un parti ne préjuge pas de leur vote. Par ailleurs, plusieurs Etats ne permettent pas aux électeurs de déclarer leur rattachement à une formation politique. Enfin, les votes par anticipation ne constituent pas des échantillons représentatifs des électeurs, comme le rappelle le statisticien américain Nate Silver, dans une note publiée fin octobre.

Moins de différence dans les méthodes de vote anticipé, entre les démocrates et les républicains

Le vote anticipé peut se faire de deux manières : soit en allant voter dans un bureau de vote, soit par courrier envoyé par voie postale. Les démocrates sont traditionnellement plus adeptes du vote par correspondance que les républicains. Mais cette différence entre les deux camps, quand l'affiliation politique des électeurs est connue (comme c'est le cas dans certains Etats) s'est considérablement réduite en 2024. Ce resserrement est le résultat d'une forte hausse du vote anticipé chez les républicains, avec un total de 13,8 millions, soit presque autant qu'en 2020, en pleine pandémie de Covid-19 (15,2 millions).

"Les partisans de Donald Trump ont écouté ses appels à voter de façon anticipée. Les données nous montrent clairement une hausse du vote anticipé en présentiel chez les républicains par rapport aux élections précédentes", constate Michael P. McDonald auprès de franceinfo. Il y a quatre ans, Donald Trump avait vivement dénoncé le vote par correspondance. Mais pour cette campagne, l'ex-président a en partie changé de posture. Désormais, le tribun encourage régulièrement ses partisans à voter en avance, tout en continuant parfois de s'y opposer en qualifiant cette pratique comme "stupide".

Le vote anticipé prisé dans certains Etats clés

A l'échelle des Etats, les pourcentages de suffrages transmis de manière anticipée varient fortement. Ils ne sont par exemple que 6,5% dans le Missouri, Etat où le vote anticipé est le plus faible, contre 49,6% en Floride. Ces chiffres sont particulièrement scrutés dans les swing states. Ces Etats indécis, qui pourraient faire basculer le scrutin d'un côté ou de l'autre, sont au nombre de sept : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Parmi ces territoires, la Géorgie et la Caroline du Nord sont ceux qui enregistrent les plus forts taux de participation anticipée, avec respectivement 51,8% et 54,7% des électeurs ayant le droit de voter.

En cas de résultats très serrés, les votes par correspondance, qui sont plus longs à décompter, pourraient retarder l'annonce du vainqueur de l'élection de plusieurs jours, d'après le New York Times. Michael P. McDonald pointe le cas du Nevada, où 47,6% des personnes en droit de voter l'ont déjà fait. "Le Nevada compte les bulletins postés le jour de l'élection qui sont reçus jusqu'à quatre jours plus tard. Si le résultat est très serré le soir du 5 novembre, nous risquons d'attendre un peu, car des dizaines de milliers de votes pourraient être encore en cours de traitement", avertit le chercheur.