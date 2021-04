Désintox. Non, il n'y a pas eu de trafic d'enfants sur le cargo Evergiven, bloqué dans le canal de Suez

Remis à flots lundi, le cargo bloqué en travers du canal de Suez a fait hoqueter le commerce mondial. Mais les théoriciens du complot, eux, y ont vu la partie émergée d’une sombre machination : ce porte-conteneur de l’entreprise Evergreen, appelé Ever Given, transportait des enfants dans le cadre d’un trafic pédophile international fomenté par la démocrate Hillary Clinton.

Mais Comment arrive-t-on à échafauder une telle théorie ? Fin 2016, le Pizzagate, une autre théorie complotiste assurait déjà qu'Hillary Clinton participait à des trafics d’enfants. Cette théorie était nourrie par les QAnon, mouvement complotiste proche de l’extrême droite américaine, encore à la manœuvre dans l’épisode du cargo d’Evergreen.

Evergreen, justement, est d’ailleurs le nom de code donné à Hillary Clinton par le service chargé de la protection des personnalités aux Etats-Unis. Preuve s’il en est que la candidate à la présidentielle de 2016 est liée au gigantesque porte-conteneur, et par extension à ce qu’il transporte.

Qui plus est l’indicatif radio du navire qui a bloqué le canal de Suez est H3RC. Soit, à un chiffre près, les initiales de Hillary Rodham Clinton ! Les tenants de cette théorie ont l’air d’ignorer que le “H3” est le code radio du Panama, dont le Ever Given bât Pavillon. Dernière étape du raisonnement : dans la série Dexter, le héros voit un enfant traumatisé être libéré d’un conteneur sérigraphié : Evergreen.

Et Voilà comment avec ce genre d’indices, certains arrivent à en déduire que tous les conteneurs de ce géant mondial du fret maritime contiennent des enfants.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox