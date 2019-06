Lors d’une récente interview retranscrite par la chaîne de télé ABC, Donald Trump assure qu’il s’en est bien sorti avec le vote féminin il y a 3 ans. Quand on lui oppose que les femmes lui ont toutefois préféré sa concurrente Hillary Clinton, Donald Trump rétorque : « J’ai fait 52% ». Et ce n’est pas une première.

En octobre 2018, lors d’un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump racontait sa version de l’élection : « Vous vous souvenez à quel point j’étais censé échouer auprès des femmes ? Je me suis demandé “je suis si mauvais ?” Vous vous souvenez ? Et là j’ai eu 52% de leur vote ! » « Je suis désolé, je m’excuse pour les femmes dans la salle… souvenez-vous que j’ai fait 52% » lançait-il encore quelques jours plus tard dans le Kentucky. En août 2018, dans l’Ohio, Donald Trump s’en félicitait déjà : « Ils continuent de dire que j’ai un problème avec le vote des femmes. Mais j’ai fait 52% à l’élection ! »

En réalité, selon l’institut de sondage Edison Research, dont les chiffres sont notamment utilisés par le site américain Politifact, seulement 4 américaines sur 10 déclarent avoir voté pour Donald Trump en sortant de l’isoloir. Le chiffre de 52% est issu du même institut de sondage, mais correspond en fait au vote des femmes blanches. Ce que le président américain se garde bien de préciser. Chez les Afro-américaines, le milliardaire n’a même obtenu… que 4% des voix ! C’est surtout chez les hommes, qui l’ont majoritairement soutenu, que Donald Trump a su trouver les voix nécessaires pour être élu.

