Etats-Unis : un policier est mort des suites de ses blessures, après les violences au Capitole

(CHERISS MAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Il n'a pas survécu. Un policier a succombé, jeudi 7 janvier, à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président américain sortant Donald Trump, lors de leur intrusion au Capitole à Washington (Etats-Unis). Censée être une simple formalité, la certification de la victoire de Joe Biden par les deux chambres du Congrès réunies en session extraordinaire a tourné à "l'insurrection", mercredi.

L'agent Brian Sicknick "était déployé sur les affrontements au Capitole mercredi 6 janvier 2021 et a été blessé lors de contacts physiques avec les protestataires", a indiqué la police du Capitole. Il a perdu connaissance avant d'être pris en charge dans un hôpital de la ville dans la soirée de mercredi. "Il est retourné à ses quartiers et s'est effondré. Il a été emmené à l'hôpital local où il a succombé à ses blessures", précise un communiqué jeudi soir. Brian Sicknick était au service de la sécurité du Congrès américain depuis juillet 2008. "L'ensemble de la police du Capitole présente ses condoléances à la famille et aux proches de Brian D. Sicknick", précise le communiqué.

Quatre protestataires sont morts durant ces incidents, dont une femme touchée par une balle tirée par la police. Pour les trois autres décès, les circonstances n'ont pas encore été éclaircies. Après les affrontements, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a par ailleurs présenté sa démission, dans une lettre datée du 7 janvier, adressée à ses supérieurs hiérarchiques et rendue publique ce vendredi par une journaliste de Politico.