Etats-Unis : que signifie “pardon” en anglais ?

Pardon signifie gracier en anglais. C’est le mot du jour, car Donald Trump a martelé et répété pendant toute sa campagne que 500 émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021 pourraient être graciés. Autre message envoyé par Trump depuis la victoire, c’est sous forme d’une chanson. L’hymne américain a été chanté par des émeutiers après sa victoire.

Une libération anticipée ?

On imagine que les émeutiers et leur entourage poussent pour une libération anticipée. Ils sont érigés en martyrs par Donald Trump depuis 2021. Les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés, c’est le cas du mari d’une femme. Il y a aussi beaucoup d’émotionnel, on essaye d’apitoyer. Lors du 6 janvier, les manifestations n’étaient pas pacifiques, les émeutiers s’attaquaient frontalement aux forces de l’ordre qui étaient censées défendre le Capitole et essayaient de trouver le vice-président américain Mike Pence pour avoir sa peau.

