Etats-Unis : qu’est ce que le doom spending ?

C’est le "mot du jour" de l’Heure américaine ce mardi 19 novembre : qu’est-ce que le doom spending ?

Le doom spending correspond à l’action d’acheter des choses par la peur, les achats guidés par l’angoisse. Une tendance très concrète depuis l’élection de Donald Trump, selon Ben Barnier, grand reporter de France Télévisions présent en plateau. En cause, les frais de douane notamment. Donald Trump promet 60 % de frais de douane sur les produits venant de Chine et 25 % sur ceux provenant du Mexique. Le surcoût est estimé à 2 300 euros par an et par foyer. Les produits qui augmenteraient le plus sont les ordinateurs portables, les consoles de jeux, ou encore les smartphones.

Les produits contraceptifs dans le viseur

La victoire écrasante de Donald Trump a également ouvert la porte à des restrictions plus importantes pour la contraception. La vente de ces produits a été multipliée par dix.

