Etats-Unis : l'Iran se réjouit du départ du "tyran" Donald Trump

La "fin" de l'ère du "tyran". Ce sont les mots utilisés par le président iranien, Hassan Rohani, pour qualifier le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. "L'ère d'un autre tyran arrive à son terme et aujourd'hui est le dernier jour de son règne affreux", a déclaré le chef d'Etat iranien en conseil des ministres mercredi 20 janvier.

"Tout au long de ses quatre années [à la Maison Blanche, M. Trump] n'a porté d'autres fruits que ceux de l'injustice et de la corruption et [il] n'a apporté que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde", a-t-il ajouté cette allocution télévisée.

Il faut dire que même si Téhéran et Washington ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980, et que les relations entre les deux pays se sont particulièrement dégradées depuis le mandat de Donald Trump. En 2018, quand ce dernier a sorti unilatéralement les Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne trois ans plus tôt. Cette sortie avait du même coup rétabli les sanctions américaines, qui ont plongé l'Iran dans une violente récession.