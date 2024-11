Etats-Unis : l’actualité de ces 24 dernières heures

Franceinfo vous propose un résumé de l’actualité des 24 dernières heures aux États-Unis.

C’est une tradition américaine à la veille de Thanksgiving : deux dindes, cette fois nommées Peach et Blossom, vont être graciées en public par le président. Elles ne seront pas mangées pour les fêtes. Ensuite, Joe Biden est allé partager le repas amical des gardes-côtes. Pour l’occasion, il a enfilé le tablier de service et en a profité pour annoncer qu’il serait présent à la cérémonie où Donald Trump prêtera serment le 20 janvier.

Les produits canadiens et mexicains davantage taxés

Donald Trump, qui dessine peu à peu les premiers jours de son mandat, annonce dans un long tweet la mise en place, dès le 20 janvier, d’une taxe de 25 % sur tous les produits importés du Canada et du Mexique, une mesure politique et punitive. Côté mexicain, c’est un coup très dur. La question des migrants en Amérique latine est un problème complexe. Côté canadien, cela signifie surtout que les Américains paieront leur courant 25 % plus cher. Mais ce qui est sûr, c’est que la rencontre entre Donald Trump et ses voisins va s’avérer compliquée.

