États-Unis : 18 milliardaires veulent payer plus d'impôts

"Il est temps de nous taxer plus". Cette affirmation est le titre d'une tribune signée par 18 milliardaires américains, dont l'homme d'affaires Georges Soros ou Chris Hughes, le cofondateur de Facebook. Ces derniers demandent à tous les candidats à la présidence "une taxe modérée sur les fortunes d'un dixième des 1% des Américains les plus riches". Ces milliardaires possèdent 90% de la richesse du pays.

60% des Américains approuvent

L'idée avait déjà été proposée par le multimilliardaire Warren Buffett, troisième fortune mondiale. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren appelle, elle aussi, à taxer les 75 000 familles les plus riches. "Nous avons besoin d'un grand changement structurel dans ce pays, dans cette économie (...) et pourquoi pas un impôt sur la fortune", lançait la candidate à la primaire démocrate à la tribune. Cette proposition pourrait rapporter plus de 2 700 milliards de dollars en dix ans. Elle remporte l'adhésion de 60% des Américains.

Le JT

Les autres sujets du JT