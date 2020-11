En images Election américaine : "un pays en attente", "une nation divisée"... Les unes de la presse américaine au lendemain de la présidentielle

De longues journées d'incertitudes et d'âpres batailles judiciaires à venir ? Au lendemain du vote pour l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a plongé mercredi 4 novembre les Etats-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur du scrutin, alors que le décompte se poursuit. Et que les résultats de plusieurs Etats déterminants sont encore attendus.

Le camp Biden a dénoncé des propos présidentiels "scandaleux" et "sans précédent". "C'est une tentative délibérée de priver les citoyens américains de leurs droits démocratiques", a réagi l'équipe de campagne du candidat démocrate, assurant être prête à "combattre" en justice si Donald Trump saisissait la Cour suprême. Une certitude toutefois : la vague démocrate, espérée par certains dans le camp Biden qui se prenaient à rêver de victoires historiques en Caroline du Nord ou encore au Texas, n'a pas eu lieu. Qu'en pensent les journaux américains ? Revue de presse.

"The New York Times"

Combien de temps reste-t-il avant de connaître le futur locataire de la Maison Blanche ? Le New York Times insiste sur le "suspense" qui tient en haleine toute l'Amérique, alors que les bulletins continuent d'être dépouillés. Il évoque aussi "une nation en plein tumulte" dans l'attente du "verdict".

"The Washington Post"

Le Washington Post fait sa une sur "une nation divisée" et met l'accent sur les résultats serrés entre les deux candidats et le taux de participation élevé, reflet selon le journal de la division partisane au-delà des "crises".

"USA Today"

Le quotidien national souligne la participation historique, malgré la crainte de "chaos" dans les bureaux de vote et la pandémie de Covid-19. "Une nation en tension se demande ce qui l'attend", titre le journal.

"The Boston Globe"

"Une autre nuit sur le fil du rasoir", titre le Boston Globe, qui estime que la course dépendra probablement des résultats de trois Etats clés.

"Los Angeles Times"

Le journal californien titre sur "le décompte toujours en cours", et évoque, lui aussi, un résultat final qui dépendra d'une poignée d'Etats déterminants.

"Chicago Tribune"

"Le pays attend", titre le Chicago Tribune, précisant que les deux candidats gardent tous deux espoir en attendant les résultats des derniers Etats.