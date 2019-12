"En France, votre président avait 39 ans quand il a commencé" : Pete Buttigieg, le candidat à l'investiture démocrate aux États-Unis, monte dans les sondages

Le jeune maire de 37 ans, encore inconnu il y a six mois, monte petit à petit dans les sondages. Il est même en tête dans un état clef des États-Unis.

Alors que les démocrates poursuivent leur procédure de destitution contre Donald Trump, la course pour la primaire démocrate continue. Parmi les quinze candidats qui briguent l'investiture, il y a Pete Buttigieg. Un homme jeune, plutôt au centre et qui parle couramment français. Même s'il ne figure pas parmi les favoris au niveau national, contrairement à Joe Biden ou Elizabeth Warren, il arrive en tête des enquêtes d'opinion dans deux états clefs : l'Iowa et le New Hampshire.

Jusqu'à trois meetings par jour

Jour après jour, Pete Buttigieg laboure l'état du New Hampshire. Jeudi 5 décembre, le candidat a enchaîné trois "townhalls", des réunions publiques où les habitants peuvent l’interroger sur son projet pour l’Amérique, la couverture santé, l’avortement. Et même lui poser des questions plus personnelles sur son couple ou son animal de compagnie. Pete Buttigieg intrigue, il a peu d’expérience politique hormis son mandat de maire de South Bend, une ville de 100 000 habitants dans l'Indiana. Il est chrétien, centriste, vétéran de la guerre en Afghanistan et seul candidat homosexuel depuis qu’il a épousé Chasten Buttigieg il y a un an et demi.

Pete Buttigieg parle aussi sept langues. C'est d'ailleurs en français qu'il a répondu à franceinfo lorsqu'il a été interrogé sur son âge, 37 ans, par rapport à ses concurrents septuagénaires comme Joe Biden, Michael Bloomberg ou encore Elizabeth Warren. "Je crois que pour gagner il faut un candidat nouveau et d'une génération nouvelle, explique dans notre langue Pete Buttigieg. En France, vous avez un président qui avait 39 ans quand il a commencé", poursuit-il en évoquant Emmanuel Macron.

.@PeteButtigieg, 37 ans, est le candidat démocrate qui monte aux US. Quand on lui demande si son âge est un handicap, voici sa réponse. En français s’il vous plait. Avec une comparaison avec @EmmanuelMacron ! (avec @annecorpet) @franceinter @franceinfo @FC_actu #usa2020 pic.twitter.com/LWXTPgpWEN — Gregory Philipps (@gregphil) December 5, 2019

Pete Buttigieg, encore inconnu il y a six mois, mène une bonne campagne et est désormais en tête des sondages dans l’Iowa, et second dans le New Hampshire. Une victoire dans l’un de ces états en février ne lui garantirait pas l’investiture du parti démocrate mais donnerait un énorme coup d’accélérateur à sa campagne.