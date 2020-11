Élection de Joe Biden : vers un apaisement avec la Chine

La Chine semble voir l'élection de Joe Biden d'un bon œil même s'il est encore trop tôt pour avoir une réaction officielle. C'est un "vieil ami" comme l'a dit le président chinois qui devrait s'installer à la Maison Blanche. Joe Biden et Xi Jinping se connaissent bien, rappelle Arnauld Miguet notre correspondant en Chine.

Détente en vue

En effet, lorsque Joe Biden était vice-président de Barack Obama, il était chargé de tisser des liens avec la Chine et Xi Jinping qui était en 2012 lui aussi vice-président chinois. Les relations entre les deux pays devraient se réchauffer sur la forme. Sur le fond, Pékin ne se fait aucune illusion. La guerre commerciale et technologique devrait se poursuivre, détaille Arnauld Miguet. Les États-Unis pourraient aussi aller chercher la Chine sur les questions des Droits de l'Homme. Cette élection est donc la même chose pour Pékin mais en plus cordial et plus prévisible, donc une petite victoire en somme.