Election américaine : Joe Biden bat le record du nombre de voix recueillies par un candidat à la Maison Blanche

Jamais autant d'Américains n'ont participé à une élection présidentielle. Ils ont été environ 160 millions cette année, selon le US Elections Project.

Joe Biden fait mieux que Barack Obama. Le candidat démocrate à la Maison Blanche est devenu, mercredi 4 novembre, le candidat ayant recueilli le plus de voix lors d'une élection présidentielle américaine. A 17h30, heure de Washington (23h30, heure de Paris), alors que le dépouillement se poursuivait, il avait déjà obtenu 71 millions de suffrages, contre 68 millions pour Donald Trump, selon l'agence AP. Le précédent record avait été établi par Barack Obama en 2008 avec 69,5 millions de voix, rappelle le site de la radio publique NPR (en anglais).

"La sénatrice Harris et moi sommes en bonne voie pour remporter plus de votes que tous les autres 'tickets' de l'histoire de ce pays", s'est félicite Joe Biden, alors que jamais autant d'Américains n'ont participé à l'élection présidentielle (160 millions d'électeurs, soit un taux de participation de 66,9%, selon le US Elections Project).

"Il est particulièrement important à mes yeux que nous ayons remporté une majorité des (voix des) Américains", a-t-il poursuivi, même si remporter le vote populaire n'est pas gage de victoire aux Etats-Unis.