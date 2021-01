YouTube suspend la chaîne de Donald Trump et supprime une vidéo pour "risque de violence"

La mise au ban numérique de Donald Trump continue. La plateforme YouTube, propriété de Google, a suspendu mardi 12 janvier pour "au moins sept jours" la chaîne du président américain et en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'incitation à la violence.

"Compte tenu des inquiétudes à propos de l'actuel risque de violence, nous avons supprimé le nouveau contenu mis en ligne sur la chaîne de Donald J. Trump pour violation de nos politiques", a écrit le site de vidéos dans un communiqué. La chaîne du président américain est désormais "suspendue de tout nouveau téléchargement de contenu pour au moins sept jours", a ajouté YouTube. La publication de commentaires par les internautes y est également impossible jusqu'à nouvel ordre.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z