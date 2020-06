Vrai ou Fake : la police commet-elle plus d'homicides chez les Blancs que les Noirs aux États-Unis ?

Aux États-Unis, des statistiques sont sorties sur les origines ethniques. Les Blancs seraient-ils plus visés par la police que les Noirs ? Notre journaliste Linh Lan Dao démêle le vrai du faux. Car sur Twitter, les théories fusent : "La police américaine tue deux fois plus de Blancs que de Noirs. Mais allez-y, les gauchistes, continuez vos chouinneries", lance un homme. "97% des Noirs tués aux Etats-Unis par des Noirs, 2% par la police. 80% des Blancs tués par des Noirs, 3% par la police. Fin de la blague", avance un autre. Mais d'où viennent ces statistiques ? En 2015, Donald Trump avait partagé une infographie non sourcée, sous-entendant que le Blancs étaient plus tués par la police que les Noirs. Mais attention les, chiffres sont en valeur absolue et ne tiennent pas compte de la représentation ethnique dans la population, rappelle la journaliste.

Deux fois plus de chances d'être tués si l'on est Noir

Il y a 61 % de Blancs contre 13 % de Noirs. Le Washington Post a comptabilisé les morts par balle de la police depuis 2015, ils ont constaté une surreprésentation de la population noire. Le journal a calculé le ratio de personnes tuées par la police rapporté à leur population ethnique globale. Il y a eu 2 416 Blancs tués par la police, c'est en proportion 12 Blancs pour un million. Il y a eu 1265 victimes noires, soit 30 Noirs pour un million, soit deux fois plus. Un risque d'autant plus élevé pour les hommes. Selon les sociologues, sur 1 000 hommes noirs nés aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que l'un d'entre eux meurt. Un chiffre deux fois et demi plus élevé que pour les Blancs.

Les afro-américains ont plus de risque d'être tués par la police, mais rien n'indique que c'est lié au racisme des force de l'ordre car beaucoup de facteurs entrent en jeu. Cependant, les chiffres sur les réseaux sociaux sont manipulés.