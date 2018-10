"Vous n'êtes pas le bienvenu" : à Pittsburgh après l'attentat antisémite, Donald Trump conspué par les manifestants

Donald Trump est venu se recueillir, mardi 30 octobre, dans la synagogue de Pittsburgh où un tireur antisémite a abattu onze fidèles. Le président américain a été accueilli par plus de 1 500 manifestants opposés à sa visite dans cette ville meurtrie qui commence tout juste à enterrer ses morts.



En silence, les manifestants ont défilé en arborant des pancartes contre la politique du locataire de la Maison Blanche. "Trump : les mensonges tuent" ou "Pas de haine, pas d'armes à feu, pas de Trump", pouvait-on lire sur les écriteaux.

Dans un silence glacé, un organisateur de la manifestation lui a adressé ce message : "la violence de samedi est une conséquence directe de votre influence. Président Trump, vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous ne renoncez pas au nationalisme blanc".

"It's an unbelievable image that we're looking at. These are peaceful protesters, walking along, grieving about the tragic death of 11 of their neighbors in a synagogue on Saturday, and protesting the presence of Donald Trump, the president, in their community today." pic.twitter.com/AuZbQxIq0o