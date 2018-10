VIDEO. "Vous avez fait un Superman" : le show de Kanye West face à Donald Trump dans le Bureau ovale

Kanye West a (encore) fait parler de lui. Jeudi 11 octobre, il a rendu une petite visite dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington. Face à lui, Donald Trump est presque resté muet. Il faut dire que le rappeur, fidèle soutien du président américain, a entamé un long monologue, pour parler de ses attributs masculins, de ses troubles mentaux et de violences urbaines.

Devant la presse et accompagné de l'ancien joueur de football américain Jim Brown, "Ye", comme il veut se faire appeler actuellement, s'est présenté dans le Bureau ovale coiffé de la célèbre casquette rouge barrée du slogan de campagne du candidat Trump, "Make America Great Again". "Il se passe quelque chose quand je porte cette casquette, ça me fait me sentir comme Superman. Vous avez fait un Superman", a expliqué le rappeur.

Dans un long flot de paroles, il s'est également ouvert sur la bipolarité qui lui a été diagnostiquée, expliquant qu'il manquait simplement de sommeil. A la fin de son monologue, pendant lequel le président Trump s'est contenté d'opiner, les deux hommes se sont enlacés, avant d'aller déjeuner loin des caméras.