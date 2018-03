VIDEO. Un ex-conseiller de Trump alcoolisé pris en défaut par une journaliste de CNN

Sam Nunberg, ancien conseiller politique de Donald Trump, a rejeté, lundi 5 mars, une citation à comparaître dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Venu s'en expliquer sur le plateau de CNN, il n'a pas pu cacher son haleine alcoolisée auprés de la journaliste Erin Burnett.

Dans plusieurs interviews accordées à des médias américains dans la journée de lundi, Sam Nunberg a déclaré qu'il ne coopérerait pas dans le cadre de l'enquête. "Pourquoi devrais-je passer 80 heures à passer en revue mes mails ?", a-t-il déclaré à MSNBC, à propos d'e-mails échangés avec l'ex-conseiller du président américain, Steve Bannon, et Roger Stone, l'associé de Donald Trump. L'ancien conseiller politique du président a jugé que cette citation à comparaître était "absolument ridicule" et a exclu toute idée de collusion entre Donald Trump et la Russie. S'il ne se conforme pas à cette assignation, Sam Nunberg risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix-huit mois pour outrage civil.

Invité à expliquer sa prise de position sur le plateau de CNN, il n'a pas pu cacher son haleine alcoolisée à la journaliste Erin Burnett. Cette dernière, faisant référence à une rumeur qui s'est propagée dans les couloirs de la Maison Blanche, selon laquelle Sam Nunberg boirait et prendrait de la drogue, lui a alors clairement posé la question.

Je suis en train de vous parler et je sens bien l’odeur d’alcool dans votre haleine. Erin Burnett à Sam Nunberg sur CNN

Devant l'insistance de la journaliste, l'ancien conseiller s'est défendu de boire de l'alcool, avouant seulement prendre des anti-dépresseurs.

Plus tard dans la soirée, il a déclaré à AP (Associated Press) qu'il finirait par coopérer dans le cadre de l'enquête, si la portée de l'assignation était réduite.