Philippe Trainar, spécialiste de l'économie du risque, estime que l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche représente une menace pour la croissance et les postes de dépenses de l'Europe.

"Si on laisse le débat politique de côté, [Donald] Trump pose un problème gigantesque à l’Europe", estime Philippe Trainar, professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et spécialiste de l'économie du risque, dans le Talk de franceinfo, jeudi 14 novembre 2024.

Le futur président, élu le 5 novembre dernier, représente d'abord une menace "économique", "car au fond, s'il met en œuvre son programme, l'Europe va être affectée négativement", explique Philippe Trainar.

Une fois investi, en janvier prochain, le 47ème président des Etats-Unis entend taxer tous les produits importés, pour favoriser l'industrie et le marché de l'emploi américains. "Il y aura un peu de positif aux Etats-Unis, un peu plus de croissance, prédit Philippe Trainar, en revanche il y aura beaucoup moins de croissance en Europe".

Vers plus de dépenses dans le secteur de la défense européenne ?

Le volet sécuritaire du programme de Donald Trump, entre menace de ne pas protéger l'Europe en cas d'attaque russe et critique de l'aide à l'Ukraine, inquiète aussi les Européens. "Ça veut dire des primes de risques beaucoup plus élevées sur l'Europe, traduit Philippe Trainar, plus l'obligation de se focaliser sur une dépense de défense beaucoup plus importante que par le passé. Cette dépense peut porter en partie de la production, mais elle la spécialise dans des domaines sur lesquels on n'a pas tellement envie de se focaliser".

