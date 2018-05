VIDEO. Stormy Daniels tacle Donald Trump dans un sketch du "Saturday night live"

Story Daniels a fait sensation, samedi 5 mai, dans une séquence diffusée dans la très populaire émission "Saturday night live". Aux côtés de Ben Stiller ou Scarlett Johansson qui parodiaient des personnalités de l'entourage de Donald Trump, l'actrice de films porno a joué son propre rôle lors d'un court sketch.

S'adressant à Alec Baldwin qui interprète le président américain, elle revient sur l'affaire qui les oppose. La jeune femme accuse Donald Trump de l'avoir payée pour taire une relation qu'ils ont entretenue entre 2006 et 2007.

"Call up Stormy Daniels and fix this once and for all.” #SNL pic.twitter.com/k56rfAaPNw