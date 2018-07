VIDEO. Qui est Alexandria Ocasio Cortez celle qui bouscule le parti démocrate aux États-Unis ?

Une victoire inattendue

Il y a 6 mois, Alexandria Ocasio-Cortez était serveuse. Aujourd’hui, elle vient de remporter l’investiture démocrate pour l’élection des représentants au Congrès américain. La victoire de cette novice en politique est inattendue. D’une part parce qu’à seulement 28 ans, elle a battu le grand favori Joseph Crowley, numéro 4 du parti démocrate et élu à ce poste depuis près de 20 ans. D’autre part, la jeune femme n’a pas un profil ordinaire et insuffle un nouvel élan aux démocrates qui cherchent encore la meilleure contre-attaque face à Donald Trump.

Un programme social

Originaire du Bronx, un quartier populaire de New York, elle défend un programme résolument social : faire baisser les prix des loyers, mieux rembourser les dépenses de santé ou encore rendre la scolarité gratuite. Cette détermination, elle la tient de sa propre expérience. "Mon père est décédé pendant la crise financière, et c'est pourquoi j'ai commencé à travailler comme serveuse et barmaid pour que ma mère puisse garder sa maison", explique Alexandria Ocasio Cortez. "Je comprends la douleur des travailleurs américains parce que j'ai vécu cette douleur et j'ai vécu l'urgence dans cette crise économique !", a-t-elle ajouté.

Si Alexandria Ocasio-Cortez est élue en novembre 2018, elle deviendra la plus jeune élue du Congrès de l’histoire des États-Unis.