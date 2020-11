VIDEO. "Quand ils nous verront avec nos fusils, les gauchistes ne viendront pas nous emmerder" : en Arizona, ils se préparent à la guerre civile

Alors que le décompte des votes tient les Etats-Unis et le monde entier en haleine, "Envoyé spécial" est au cœur de l'Arizona. C'est l’un des fameux "swing states", ces Etats qui peuvent faire basculer le résultat de l'élection.

Nous voici à Chino Valley, 10 000 habitants, en pleine campagne. Ce jour-là, nous sommes une semaine avant l'élection. Devant l'église du centre-ville, le journaliste Olivier Sibille se heurte à un comité d'accueil plutôt musclé. Treillis, casque et lunettes noires, un jeune est en faction, bardé d'armes et de munitions – et elles ne sont pas factices. Mais il s'agit seulement de "montrer qu'on est là, au cas où on serait attaqués, rassure-t-il. On est juste des citoyens bien entraînés qui protègent la patrie".

Les "gardiens du serment"...

Le ton est donné. Nous sommes chez les Oath Keepers, littéralement "les gardiens du serment". C'est un de ces groupes d'autodéfense qui s'affichent de plus en plus ouvertement aux Etats-Unis ces derniers mois. Il revendique plus de 300 membres : beaucoup de retraités, majoritairement blancs, chrétiens. Et, pour la plupart, fervents supporters de Donald Trump.

Jim Arroyo, qui dirige la branche locale, accueille chaleureusement les journalistes. Les membres de son groupe sont persuadés qu'une guerre civile est imminente aux Etats-Unis, et ils s'y préparent activement. Certains sont équipés d'une paire d'émetteurs-récepteurs, un pour écouter la police, l'autre pour les secours… "Si jamais il y a des émeutes, on pourra communiquer entre nous."

... contre l'ennemi intérieur "gauchiste"

Dans une salle, un médecin enseigne au public les premiers soins en cas de brûlures, "parce qu'avec tous ces manifestants gauchistes qui brûlent tout..." C'est leur peur à tous : l'ennemi intérieur incarné par le mouvement antiraciste, les militants de gauche des grandes villes... "Tous des communistes, des marxistes-léninistes", soupçonnés de vouloir "abattre les Etats-Unis et la Constitution" et plonger l'Amérique dans le chaos.

Extrait de "Le choc des deux Amériques", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 novembre 2020.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".