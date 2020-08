VIDEO. Quand Barack Obama n’hésite plus à critiquer Donald Trump

"J’espérais, pour le bien de notre pays, que Donald Trump pourrait montrer un certain intérêt à prendre ce poste au sérieux. Qu'il en vienne à ressentir le poids de la fonction. Et découvrir un certain respect pour la démocratie qui lui avait été confiée. Mais il ne l'a jamais fait."

La charge est violente. Et elle est d’autant plus surprenante qu’elle vient de Barack Obama. Pendant l’avant-dernière soirée de la convention du Parti démocrate, l’ancien président des États-Unis a émis de vives critiques à l’encontre de son successeur. "Il ne fait preuve d'aucun intérêt pour ce travail", "aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu'un reality show de plus", a asséné Barack Obama.

"Donald Trump n'est pas à la hauteur de sa tâche parce qu'il n'en est pas capable"

Puis il a poursuivi : "Donald Trump n'est pas à la hauteur de sa tâche parce qu'il n'en est pas capable. Et les conséquences de cet échec sont graves. 170.000 Américains sont morts. Des millions d'emplois, disparus." D’après lui, la politique de l’ancien homme d’affaires est favorable aux plus aisés, et laisse la majorité des Américains sur le carreau.

"Nos institutions démocratiques sont menacées comme jamais auparavant", estime Barack Obama, avant d’appeler à voter pour le ticket Joe Biden-Kamala Harris. Il dénonce un système politique "transactionnel", où un homme demande au peuple de lui "donner son vote". Puis il conclut, solennel, évoquant l’équipe de Trump : "Ne les laissez pas vous enlever votre démocratie. Faites un choix dès maintenant pour savoir comment vous allez vous impliquer et voter."