VIDEO. Présidentielle américaine : Charlélie Couture "un peu abasourdi" par des résultats encore incertains

"Je suis un peu abasourdi", admet l'artiste franco-américain Charlélie Couture, sur franceinfo mercredi 4 novembre, alors que l'issue de la présidentielle américaine reste incertaine. Lui qui avait quitté les États-Unis lorsque Donald Trump avait remporté l'élection en 2016 attendait la vague démocratique promise par les sondages.

>> CARTE. Suivez en direct les résultats État par État

"Autant la première victoire de Trump m'avait semblée correspondre à l'attente d'une certaine classe moyenne, voire désargentée, comme pouvant être celui qui allait résoudre tous les problèmes, autant aujourd'hui on a vu, après quatre années de gestion aléatoire, comment il était devenu un tyran".

La prudence démocratique moins "impactante" que "les formules de style"

Face à Donald Trump, "Joe Biden a été choisi" par les démocrates "pour incarner un candidat doux à la différence de Bernie Sanders. Il regroupait les faveurs des démocrates, ce qui n'était pas le cas avec Hillary Clinton", analyse le musicien et peintre franco-américain. "On pouvait espérer que tous ceux qui avaient hésité à voter pour Clinton se rejoignent en masse et en force et s'associent aux déçus républicains qui avaient voté pour Trump".

"Mais ce n'est pas ça qui se passe", regrette Charlélie Couture. Pour lui, la raison pourrait venir du "message démocratique prudent" porté par le candidat démocrate, "beaucoup moins impactant que les formules de style que choisit Trump".