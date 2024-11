"Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûrs que vous ayez tout ce dont vous avez besoin", a répondu Joe Biden, qui reçoit mercredi le président élu à la Maison Blanche.

Le président élu, Donald Trump, a déclaré mercredi 13 novembre que la transition avec Joe Biden serait "la plus fluide qui soit", au début d'une réunion à la Maison Blanche avec le président sortant.

"La politique c'est dur, et souvent ce n'est pas un monde très agréable. Mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant", a dit le 45e et bientôt 47e président américain après avoir serré la main de Joe Biden dans le Bureau ovale, qu'il occupera, pour la seconde fois, à partir du 20 janvier. "Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûrs que vous ayez tout ce dont vous avez besoin", a dit Joe Biden, après lui avoir présenté ses "félicitations".

Donald Trump évoque la possibilité d'un troisième mandat

Un peu plus tôt, Donald Trump avait évoqué l'hypothèse de se représenter une nouvelle fois à la Maison Blanche, ce qui est interdit par la Constitution américaine, lors d'un discours devant des républicains à Washington. "Je pense que je ne me représenterai pas, à moins que vous ne vous disiez : 'Il est bon, nous devons envisager autre chose'", a déclaré le président élu devant la foule, qui a réagi en riant.

Donald Trump avait rompu avec tous les usages de courtoisie démocratique en n'invitant pas Joe Biden après avoir été défait à la présidentielle de 2020, ce qu'il n'a jamais reconnu, puis en boudant la cérémonie d'investiture du démocrate le 20 janvier 2021.