VIDEO. "N'avez-vous pas d'enfants ?" Donald Trump pris à partie sur la séparation des familles à la frontière

La tension monte autour des séparations de familles à la frontière américaine. Alors qu'il quittait une réunion avec des responsables républicains au Congrès, à Washington, Donald Trump a été interpellé par des démocrates et des membres du Caucus hispanique, mardi 19 juin. "Monsieur le président, n'avez-vous pas d'enfants ?" a hurlé l'un d'entre eux.

Parmi les personnes présentes figuraient notamment deux élus démocrates à la Chambre des représentants, Michelle Lujan Grisham (Nouveau-Mexique) et Juan Vargas (Californie). Ils portaient des pancartes avec ce message : "Les familles doivent rester ensemble."

In which CHC members yelled at POTUS/Nielsen over the separation of kids as he left GOP meeting: “Mr. President, don’t you have kids!” pic.twitter.com/fu0rehoq6Z