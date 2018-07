VIDEO. Monument du basket aux États-Unis et engagé contre le racisme… qui est LeBron James ?

LeBron James naît le 30 décembre 1984 dans la petite ville d’Akron dans l’Ohio. Élevé dans un milieu très modeste, il connait la précarité jusqu’à l’âge de 9 ans. Il en sortira seulement lorsqu’il ira vivre chez son entraîneur de football américain.

Cela fait basculer sa vie puisque c’est à ce moment-là qu’il apprend à jouer au basketball. Trois titres de champion de NBA, 4 titres de meilleurs joueurs de NBA et deux médailles olympiques plus tard, il est maintenant considéré comme un monument de ce sport.

Un sportif engagé

Mais le sportif de haut niveau est connu pour son engagement en faveur des plus démunis. Attaché à sa ville d’origine, il y a créé la "LeBron James Family Foundation" afin d’aider les enfants les plus pauvres. S’ajoute à cela son engagement contre les inégalités et le racisme. "Il n’y a pas de place pour cela dans notre sport", a-t-il déclaré. En 2014, il exige la démission du propriétaire des Clippers de Los Angeles, Donald Sterling, à la suite des propos qu’il a tenus. Résultat ? Le détenteur des Clippers est finalement banni à vie de la NBA.

En effet, LeBron James estime qu’"au-delà des ligues, il n’y a pas de place pour cela dans notre société". Quelques mois après cet événement, il arbore un tee-shirt "I can’t breathe" pour faire écho à la mort d’Eric Garner, décédé lors d’une interpellation policière. Fermement opposé à l’élection de Donald Trump, il a soutenu Hillary Clinton durant la campagne présidentielle de 2016. Depuis la victoire de Trump, il n’hésite d’ailleurs pas à s’en prendre à lui.