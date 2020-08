VIDEO. L’importance de l’empathie selon Michelle Obama

"L'empathie. C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup pensé ces derniers temps", a déclaré Michelle Obama le 17 août lors de la première journée de la convention démocrate. En prônant cette valeur essentielle du vivre-ensemble, l’ancienne First Lady et avocate a dénoncé, en filigranes, la politique répressive du Président Donald Trump.

"Les valeurs que nos parents et grands-parents nous ont inculquées"

Pour Michelle Obama, l’empathie, c’est "être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Reconnaître que l'expérience de quelqu'un d'autre a aussi de la valeur". En ce sens, chacun a déjà pratiqué, à un moment ou à un autre, l’empathie sans même y penser. "C'est ce que nous enseignons à nos enfants", constate l’avocate.



Avec son mari, elle affirme avoir tenté le mieux possible d’inculquer cette valeur essentielle à ses deux filles. "Les valeurs que nos parents et grands-parents nous ont inculquées", précise-t-elle.



"Un droit qui dit que seules certaines personnes ont leur place ici"

Pourquoi ce discours sur l’importance de l’empathie ? Parce que cette valeur n’est pas au centre des préoccupations du gouvernement américain actuel, selon l’ancienne First Lady. "En ce moment, les enfants de ce pays voient ce qui se passe lorsque nous cessons d'exiger de l'empathie de la part des autres. Ils regardent autour d'eux en se demandant si nous leur avons menti pendant tout ce temps sur qui nous sommes et sur ce à quoi nous tenons vraiment", a lancé Michelle Obama, cinglante.



Puis elle a poursuivi, révoltée : "Elles voient des gens qui crient dans les épiceries, qui ne veulent pas porter de masque pour assurer notre sécurité à tous. Ils voient des gens appeler la police pour des gens qui ne dérangent personne, juste à cause de la couleur de leur peau. Ils voient un droit qui dit que seules certaines personnes ont leur place ici, que la cupidité, c'est bien, et que tout ce qui compte, c'est de gagner. Car tant que vous êtes en tête, peu importe ce qui arrive aux autres."



"Nos dirigeants encouragent les tenants de la suprématie blanche"

Michelle Obama a par la suite dénoncé la suprématie blanche, qui gagne du terrain aux États-Unis. "Ils voient nos dirigeants taxer nos concitoyens d'ennemis de l'État tout en encourageant les tenants de la suprématie blanche qui portent le flambeau. Ils regardent avec horreur des enfants arrachés à leur famille et jetés dans des cages, des bombes lacrymogènes et des balles de caoutchouc sont tirées sur des manifestants pacifiques pour une séance photos."



Cette Amérique, pour elle, c’est une Amérique "sous-performante, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan des valeurs". Un constat qu’elle a jugé "décevant" et "exaspérant". Avant de conclure : "Je sais qu'indépendamment de la race, de l'âge, de la religion ou de la politique, lorsque nous fermons la porte au bruit et à la peur et que nous ouvrons vraiment nos cœurs, nous savons que ce qui se passe dans ce pays n'est tout simplement pas juste. Ce n'est pas ce que nous voulons être."