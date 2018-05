VIDEO. Les Etats-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien

La décision de retrait n'est pas une surprise. " Ce que l'on ne savait pas c'est à quel niveau allaient être les sanctions ", explique Alain de Chalvron, éditorialiste politique étrangère à France 2.

" On prendra le niveau de sanctions le plus élevé possible ", a affirmé Donald Trump. De quoi parle-t-il ? Quelles seront les conséquences de ce retrait pour la France ? Pour le reste du monde ? Réponse dans un oeil sur le monde.