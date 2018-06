VIDEO. "Il est vraiment très talentueux" … Quand Donald Trump fait des éloges de Kim Jong-un

Les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis ont rarement été de tout repos. Et depuis son élection, les échanges entre le Donald Truump et Kim Jong-un étaient particulièrement tendus. La situation semble s’être calmée avec la rencontre au sommet entre les deux hommes, qui s’est tenue à Singapour. En témoignent les propos tenus par le chef d'État américain Donald Trump concernant Kim Jong-un.

Donald Trump a un temps affirmé que la Corée du Sud était "une dictature" et qu’elle n’avait "aucune considération pour la sécurité des habitants de son pays ou de ses pays voisins". Après sa rencontre avec Kim Jong-un, il a changé de ton en affirmant que le chef d’État nord-coréen était "un négociateur très intelligent, très doué et qui veut faire ce qui est juste". Un changement radical.

Fini le "petit Rocket man"

L’appelation a fait le tour du monde et aurait bien pu déclencher l’ire du président nord-coréen. Le "leader du monde libre" n’avait pas hésité à qualifier Kim Jong-un de "petit Rocket man", en référence à la menace nucléaire que représente le régime coréen et aux nombreux essais effectués en guise de menaces contre ses ennemis. Donald Trump a même été jusqu’à traiter le "commandant suprême" de…"chien enragé".

Finalement, après le sommet de Singapour, Donald Trump a utilisé des termes plus positifs au sujet de Kim Jong-un. "Il comprend très bien et mieux que beaucoup mieux que les gens qui travaillent pour lui."