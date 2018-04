VIDEO. "Il a regardé le mal droit dans les yeux" : Donald Trump rend hommage à Arnaud Beltrame

"Il a donné sa vie pour ses voisins, pour son pays et pour la civilisation elle-même", d'après Donald Trump. Lors d'une allocution à la Maison Blanche, mardi 24 avril, le président des Etats-Unis a rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver une otage lors de l'attentat du Super U de Trèbes, au mois de mars.

Aux côtés d'Emmanuel Macron, le chef d'Etat américain a déclaré que le gendarme était un "grand héros", un "courageux policier" et un "grand homme".

Sur Twitter déjà, au lendemain de l'attaque dans l'Aude, le président américain avait qualifié Arnaud Beltrame de "grand héros". "Un officier est mort après avoir bravement échangé sa place avec celle d'un otage lors d'une attaque terroriste liée à Daech. Tant de bravoure partout dans le monde, combattant le terrorisme islamiste radical !" écrivait-il encore sur Twitter.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!