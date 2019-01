VIDEO. Grande figure de la lutte pour les droits civiques, chanteuse engagée… Qui est Joan Baez ?

Fortement marquée par "le Journal d'Anne Franck", Joan Baez a milité toute sa vie contre les exactions. Alors chanteuse dans les cafés, elle se trouve aux côtés de Martin Luther King lors de son célèbre discours "I have a dream" pour y chanter "We Shall Overcome".

Après un long combat contre les mesures discriminatoires, elle milite contre la guerre du Vietnam. À Hanoï, elle est choquée par les événements et dit ressentir "une terrible culpabilité d'être associée à ce qui tombe sur la tête de ces gens." En effet, elle s'est vue forcée de s'abriter dans un bunker pour échapper aux bombardements américains.

Le combat d'une vie

Elle n'hésite pas à blâmer les Présidents qui l'indignent. Après la guerre du Vietnam, c'est la guerre d'Irak qu'elle condamne avec véhémence. Ses mots envers le Président George W. Bush sont sans détour : "Le problème, pauvre de lui, c'est qu'il est sociopathe, vraiment. Il est malade." Elle s'est aussi attaqué à Donald Trump en écrivant à son sujet : "Il est mauvais de la tête aux pieds."

Grande figure de la lutte pour les droits civiques, la chanteuse a été récompensée par Amnesty International, une organisation en faveur des droits de l'Homme. De nature audacieuse, l'artiste affirme qu'"aucun sérieux changement social n'est possible sans la volonté de prendre un risque." "La Vierge Marie Folk", comme la surnomment ses spectateurs, est aujourd'hui âgée de 78 ans.