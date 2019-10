VIDEO. Etats-Unis : provocateur, Donald Trump appelle la Chine à enquêter sur Joe Biden

Donald Trump joue au pompier pyromane. Visé par une procédure explosive de destitution pour avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son probable rival démocrate Joe Biden, le président américain a franchi un nouveau cap dans la provocation, jeudi 3 octobre, en réclamant ouvertement à la Chine d'en faire de même.

S'exprimant face à la presse avant de quitter la Maison Blanche pour un voyage en Floride, Donald Trump a de nouveau martelé que son échange avec Volodymyr Zelensky, au cours duquel il a effectué sa requête controversée, était "parfait". Avant de déclarer qu'il pourrait "assurément" formuler la même demande auprès du président chinois. "La Chine devrait lancer une enquête sur les Biden parce que ce qui s'est passé en Chine est tout aussi grave que ce qui s'est passé en Ukraine", a-t-il insisté.

Donald Trump fait référence sans le nommer au fils de Joe Biden, Hunter Biden, avocat et financier, qui a siégé au comité de surveillance d'un groupe gazier ukrainien et a investi en Chine quand son père était vice-président de Barack Obama. Il a ensuite défendu avoir "le droit absolu, peut-être même le devoir" d'enquêter sur la corruption, quitte à "demander ou proposer à d'autres pays de nous aider".

"Monsieur le président, vous ne pouvez pas extorquer [des informations] à des gouvernements étrangers pour vous aider à être réélu", a rétorqué Joe Biden, sur Twitter. "Je sais que vous voulez truquer la primaire [démocrate] et choisir votre rival, mais je ne vais pas bouger d'ici."

Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6