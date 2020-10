VIDEO. Etats-Unis : les mères en colère

Et si c'était elles qui détenaient la clé du vote le 3 novembre 2020 et pouvaient influer sur l'avenir des Etats-Unis ? Ces mères tentent de maintenir leur foyer à flot alors que le chômage et le coronavirus frappent durement le pays (plus de 200 000 morts). Donald Trump et Joe Biden courtisent ces millions d'électrices décisives.

Donald Trump peut-il encore compter sur ces électrices ?

Le président sortant, malgré ses déclarations sexistes et les accusations d'agressions sexuelles, peut-il encore compter sur ces femmes qui l'avaient soutenu il y a quatre ans, au nom de leurs valeurs conservatrices ? Son adversaire démocrate peut-il bénéficier de la colère des mères de familles modestes qui n'y arrivent plus ? Reportage en Floride où l’élection est plus indécise que jamais.

Un reportage de Sophie Przychodny et Pauline Louvet / Babel Doc diffusé dans "Envoyé spécial" le 22 octobre 2020.

