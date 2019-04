VIDEO. États-Unis : Le puissant discours contre la haine de la sénatrice Kamala Harris

"Ne laissez pas les méchants gagner ! Ne les laissez pas gagner quand ils crachent la haine", lance Kamala Harris. Ce 30 mars, la sénatrice a tenu un discours pour la Human Rights Campaign, une organisation qui défend les droits des personnes LGBT. Officiellement candidate à l'investiture démocrate, elle a tenu à dénoncer le mandat de Donald Trump qui, selon elle, n'a fait qu'accroître les troubles profonds aux États-Unis. "Dans notre pays, nous voyons un niveau de haine augmenter comme jamais depuis longtemps. Et au cours de ces deux dernières années et demie, cette haine a reçu un nouveau carburant", s'indigne la femme politique.

L'union fait la force

"L'existence de l'homophobie, de la transphobie, du racisme, du sexisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie sont réelles dans ce pays", déplore-t-elle. Lors de ce puissant message contre l'essor de l'intolérance, elle exhorte tous les Américains à s'unir contre les discriminations qui entachent la nation et cette haine qui atteint "des proportions mortelles". Kamala Harris conclut que "personne ne devrait être seul dans son combat."