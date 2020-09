VIDEO. Etats-Unis : "Ca finira par se refroidir", lance Donald Trump en Californie, ravagée par des incendies meurtriers, à propos du réchauffement climatique

"Ca finira par se refroidir." Le président Donald Trump a balayé d'une phrase, lundi 14 septembre, les inquiétudes sur le réchauffement climatique lors d'une visite en Californie, en proie comme toute la côte ouest des Etats-Unis à des incendies meurtriers d'une ampleur historique, aggravés par une sécheresse chronique. Les dizaines de brasiers qui dévastent la côte depuis des jours ont déjà fait au moins 35 morts depuis le début de l'été, dont 27 rien que cette semaine dans les trois Etats de Washington, Oregon et de Californie.

President Trump: "It'll start getting cooler. You just watch."



Wade Crowfoot, CA Sec. for Natural Resources: "I wish science agreed with you."



President Trump: "Well, I don't think science knows actually." pic.twitter.com/L98SD0l0cH