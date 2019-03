VIDEO. Environnement : "Nous sommes face à une crise nationale", a signalé la députée Alexandria Ocasio-Cortez

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Aux États-Unis, les questions environnementales font souvent l'objet de vives tensions entre les républicains et les démocrates. Mais c'est un coup d'éclat inédit qui a été lancé par Alexandria Ocasio-Cortez au Congrès américain ce 26 mars. La démocrate était venue défendre le Green New Deal, un plan environnemental dont l'objectif est d'atteindre 100 % d'énergies propres et renouvelables d'ici 2035. Une initiative que le parlementaire républicain Sean Duffy a rapidement taxé d'"élitiste".

Le qualificatif a suscité l'indignation de la femme politique qui a répliqué : "Ce n'est pas un sujet élitiste, c'est une question de qualité de vie." Elle a ensuite tenu avec vigueur un plaidoyer en faveur de l'écologie et pointé l'inaction de certains politiciens devant l'ampleur de la crise.

Des menaces vitales

"C'est de nos vies dont il est question. Ça concerne la vie des Américains. Et cela ne devrait pas être une question partisane", soulève la démocrate. Au sein de l'hémicycle, elle évoque les enfants du Bronx qui souffrent d'asthme, la crise sanitaire qui touche la ville de Flint au Michigan ou encore les inondations qui submergent des terres du Midwest américain. La jeune femme fraîchement élue oppose à ces menaces la cupidité des hommes politiques qui se soucient davantage de "renflouer les banques" ou d'"aider les compagnies pétrolières" que d'affronter la "crise nationale" qui frappe le pays.