VIDEO. Election américaine : "Un président qui se déclare vainqueur alors qu'il n'a pas gagné, cela s'appelle un coup d'Etat" affirme une spécialiste des Etats-Unis

"Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement", a affirmé Donald Trump lors d'une conférence de presse vendredi 6 novembre à la Maison Blanche avant d'accuser les démocrates de lui "voler" cette élection américaine. "Un président qui se déclare vainqueur alors qu'il n'a pas gagné, cela s'appelle un coup d'État", a estimé sur franceinfo Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l’Institut français de géopolitique, journaliste, spécialiste des États-Unis.

franceinfo : Que pensez-vous de cette prise de parole ?

Charlotte Recoquillon : Il est en train de dérouler la stratégie qu'il avait annoncée. Il sème le doute sur la légitimité des résultats et du système américain du vote.

On pourrait penser que c'est juste du bluff, mais les dégâts qu'il est en train de produire sont vraiment réels puisque beaucoup d'Américains sont en train de croire à ce qu'il raconte et de penser qu'on est en train de leur voler l'élection. Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l’Institut français de géopolitique à franceinfo

Donc, si Biden est élu, il ne sera pas perçu comme légitime comme une partie des Américains et la concorde nationale semble s'éloigner.



Donald Trump est-il en train de saper la confiance dans le système américain ?

Totalement. On voit se multiplier les rassemblements près de certains bureaux de vote avec des gens qui sont de plus en plus tendus et en colère. Les organisations des droits civiques continuent à faire un travail de pédagogie et de transmission d'informations sur le fait que cela relève d'un coup d'État. Un président qui se déclare vainqueur alors qu'il n'a pas gagné, qui sans preuve, sème le doute sur les voix et qui demande à ne pas compter toutes les voix exprimées, cela s'appelle un coup d'État. La nation américaine se passionne pour la politique et ils sont en train d'encourager les gens à surveiller le compte des voix, à aller dans la rue et à manifester en groupe et en sécurité, à connaître leurs droits.

Des médias ont limité la parole de Donald Trump après son dernier discours. Comment expliquez-vous cela ?

La relation entre Donald Trump et la presse en général pendant toute sa présidence a été assez intéressante et fascinante. Il n'a cessé de mettre en doute la presse et les médias en parlant de fake news, de fake medias. Ce qui est très grave dans une démocratie parce que la presse est un des piliers d'une démocratie. Le fait qu'il soit sans arrêt en train de la fragiliser a été un problème depuis le début. Il n'a cessé de propager lui-même des fausses informations sciemment. La presse est devenue une sorte de rempart, de surveiller ce qu'il dit et de s'opposer à ses manœuvres politiques.