Lent changement des résultats en raison des votes par correspondance, Donald Trump qui revendique précocement la victoire et dénonce une élection "frauduleuse"... Bernie Sanders avait anticipé ces événements, dix jours avant la tenue de l'élection présidentielle américaine. Alors que le nom du futur locataire de la Maison Blanche n'est toujours pas connu, mercredi 4 novembre, en début d'après-midi, le sénateur démocrate du Vermont avait prédit cette issue incertaine, sur le plateau de l'émission "Tonight Show" de Jimmy Fallon, vendredi 23 octobre.

Vous allez avoir une situation dans des Etats comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, d’autres Etats aussi, où ils vont recevoir d’énormes quantités de bulletins de vote par correspondance. Bernie Sanders au "Tonight Show"

Comme l'ex-candidat à la primaire démocrate le prévoyait, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, trois Etats clés, font partie mercredi des Etats où les résultats se font toujours attendre, en raison notamment du grand nombre de votes par correspondance.

Bernie Sanders ajoutait par ailleurs que le vote par correspondance est généralement utilisé par les démocrates, alors que les partisans républicains préfèrent se déplacer aux urnes le jour de l'élection : "Il est probable que les premiers votes comptés soient ceux des gens qui sont venus dans les bureaux de vote le jour de l'élection, qui seront républicains."

Il avait pronostiqué la réaction de Trump

Bernie Sanders avait également vu juste sur l'attitude du président sortant. "Il est possible qu'à 22 heures, Trump gagne dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, arrive à la télévision et dise 'merci aux Américains de m'avoir réélu, c’est terminé, passez une bonne journée'", avait prédit le sénateur. Effectivement, avant même la fin du décompte des voix dans plusieurs Etats clés, Donald Trump a clamé la "victoire" de son camp, lors d'un discours prononcé aux alentours de 2h30 à Washington (8h30, heure française). "Nous allons gagner et, en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné", a-t-il déclaré.

Quant aux supposées "fraudes" dénoncées par Donald Trump, le sénateur du Vermont avait jugé possible "qu'une fois comptés tous ces votes par correspondance, [Joe] Biden remporte ces Etats".

Alors Trump dira : 'Vous voyez ? Je vous avais dit que tout était frauduleux, que ces votes par correspondance étaient malhonnêtes. Nous ne céderons pas la présidence'. Bernie Sanders au "Tonight Show"

Après avoir déclaré sa victoire, Donald Trump a fustigé le vote par correspondance et évoqué des "fraudes" électorales, assurant qu'il entendait saisir la Cour suprême pour que les résultats soient proclamés rapidement.