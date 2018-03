VIDEO. Donald le Second

Chez les Trump, le pouvoir est une affaire de famille. A sa fille, le président américain a confié le rôle de conseillère politique. A ses fils, la gestion de son entreprise immobilière. "Complément d’enquête" s’intéresse le 8 mars 2018 à l’aîné du clan, Donald Trump Junior.

Le franc-parler... jusqu'à la gaffe

Il a hérité du nom, du prénom… et des basses besognes ! Comment cet homme d’affaires, en apparence discret, s’est-il retrouvé au cœur du plus gros scandale de l’ère Trump, accusé d’avoir comploté avec une avocate russe en pleine campagne présidentielle ? Portrait d’un gaffeur, adepte du franc-parler et de la provoc’… Son père tout craché.

Un reportage de Guillaume Couderc, diffusé dans "Complément d'enquête" le 8 mars 2018.