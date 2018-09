VIDEO. Dans l'Amérique de Trump, un nouveau western : la détention des migrants

Au Texas, on ne fait plus fortune avec un flingue à la ceinture, mais sur le dos des réfugiés. Désormais traités comme des criminels et systématiquement incarcérés, ils représentent un énorme marché pour des sociétés de prison privées. Extrait de "Complément d'enquête".