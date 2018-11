VIDEO. \"CNN devrait avoir honte que vous travailliez pour eux\" : échange musclé entre Donald Trump et un journaliste

La guerre entre Donald Trump et les journalistes continue. Alors qu’il donnait une conférence de presse au sujet des élections de mi-mandat, qui ont eu lieu mardi 6 novembre, le Président des États-Unis a eu un échange musclé avec Jim Acosta, un journaliste de la chaîne CNN. Ce dernier désirait interpeller Donald Trump sur ses déclarations au sujet de la "caravane" des migrants, qu’il avait qualifiée "d’invasion". "Pourquoi l’avez-vous qualifiée ainsi ?", demande le journaliste. "Parce que je considère que c’est une invasion", répond Donald Trump. Il continue : "Je veux bien qu’ils viennent dans notre pays, mais ils doivent le faire légalement. Vous savez Jim, ils doivent suivre des règles."

"Vous êtes quelqu’un de malpoli, une horrible personne"

Après un bref échange durant lequel Donald Trump campe sur ses positions et n’écoute pas les questions du journaliste, le Président en vient rapidement aux attaques personnelles. "Je pense que vous devriez me laisser diriger le pays et vous CNN. Et si vous le faisiez correctement, vos audiences seraient bien meilleures", pense-t-il conclure. Alors qu’il refuse de rendre le micro, Jim Acosta se voit rapidement insulté par le Président. "Ça suffit, rendez le micro !", s’agace-t-il. "CNN devrait avoir honte que vous travailliez pour eux. Vous êtes quelqu’un de malpoli, une horrible personne."

Après la conférence de presse, la Maison Blanche a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de l’accréditation de Jim Acosta. Elle l’accuse d’avoir posé la main sur la stagiaire de la Maison Blanche qui tentait vainement de reprendre le micro. Un mensonge, selon le journaliste.

Donald Trump et CNN, une guerre sans fin

Depuis son élection, le 45ème Président des États-Unis entretient de mauvaises relations avec une partie des médias américains, à l’image du New York Times ou encore du Washington Post, privilégiant largement des médias conservateurs tels que Fox News pour ses sorties médiatiques. Mais la guerre avec CNN reste de loin la plus violente, comme en témoigne ce tweet publié par Donald Trump en juillet 2017.