VIDEO. Ce qu\'il faut savoir sur le Groenland, un immense territoire aux ressources insoupçonnées

1 Le Groenland, un territoire convoité

Une annonce a particulièrement fait parler d'elle lors les derniers jours : le Groenland est dans le viseur de Donald Trump. Le chef de l'État américain serait en effet favorable à l'achat du territoire par les États-Unis, selon le Wall Street Journal. Si cela peut sembler exubérant, il n'est pas le premier président américain à avoir voulu acheter le Groenland. Déjà en 1946, Harry Truman avait fait une offre de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, le Groenland appartient au Danemark.

2 Le Groenland, un territoire doté de ressources stratégiques

Le Groenland possède une vaste réserve de gisements et de minéraux de terres rares. Ils servent notamment aux éoliennes, aux voitures hybrides et aux smartphones.

3 Le Groenland compte très peu d'habitants

C'est la deuxième plus grande île au monde. En revanche, la densité de sa population n'est que de 0,03 habitant/km2. Au total, plus de 56 000 personnes vivent au Groenland et environ 60 % d'entre eux vivent dans les cinq plus grandes villes : Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat et Qaqortoq. Les habitants du Groenland, qui sont pour la plupart des pêcheurs, sont aussi menacés par le réchauffement climatique.

4 Le Groenland, une région autonome

Le Groenland possède son propre drapeau et son propre gouvernement : le Naalakkersuisut. Le 1er mai 1979, il accède à une autonomie interne. Le 21 juin 2009, il obtient un statut d'autonomie élargie qui lui permet ainsi de contrôler ses ressources naturelles et de faire du groenlandais la langue officielle.

5 Le Groenland, un territoire de glace

Le Groenland fait 2 186 000 kilomètres carrés et 81 % du territoire est couvert de glace. Mais le réchauffement climatique menace la banquise. Pour certains, cette fonte des glaces favoriserait le tourisme.