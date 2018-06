VIDEO. "C'est comme s'ils m'avaient planté un couteau dans la poitrine" : plus d'un mois après avoir été séparés à la frontière, une Guatémaltèque retrouve son enfant

La scène a ému tous les voyageurs présents à l'aéroport international de Baltimore-Washington (Maryland), vendredi 22 juin. Après avoir été séparée de lui pendant plus d'un mois, une mère de famille guatémaltèque a retrouvé son petit garçon de sept ans. Sur la vidéo de CNN (article en anglais), on la voit l'embrasser longuement, lui serrer la tête, avant de l'enrouler d'une couverture.

More than a month apart after being separated at the border, this Guatemalan mother got her 7-year-old son back just days after suing top Trump administration officials: https://t.co/CBnStsEbbG pic.twitter.com/sMpVbqvWxZ